Permanência de técnico da Polônia será definida em julho Numa reunião dia 14 de julho, cinco dias após a final da Copa do Mundo, a Federação Polonesa de Futebol decidirá se mantém o técnico Pawel Janas na seleção. Em 50 jogos, ele venceu 30 jogos, perdeu 14 e empatou 6. A intenção de Janas é continuar no posto. Criticado pela torcida e pela mídia polonesa antes mesmo da Copa, Janas ficou com o cargo ainda mais ameaçado após as duas derrotas seguidas no torneio, para o Equador na estréia, por 2 a 0, e para a Alemanha na última quarta, por 1 a 0. Segundo o presidente da federação polonesa, Michal Listkiewicz, o jogo contra a Costa Rica, na terça-feira (20), em Hannover, pode definir o futuro de Janas na seleção. "Sem dúvida, seria muito ruim sair da Copa do Mundo sem nenhuma vitória, sem pontos, ou sem nenhum gol marcado."