Pernambucano pode ir para Espanha O destino do jogador Juninho Pernambucano deve ser a Espanha e não São Paulo. Segundo o diário ?Marca?, principal jornal esportivo do país, na edição desta quinta-feira, o Atlético de Madrid tem praticamente assegurado a contratação do meia. Recentemente, o jogador ganhou na Justiça o direito do passe contra o seu ex-clube, Vasco, e despertou interesse do Palmeiras para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa e também do Barcelona, onde atua Rivaldo, que estaria agilizando a ida do companheiro para o clube de Madri.