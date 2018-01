Pernambucanos com problemas na Série B Depois de gerar uma série de expectativas na torcida pernambucana, as equipes do Náutico, Sport e Santa Cruz lutam para garantir a continuidade na disputa por uma das vagas para a próxima fase da Série B do Campeonato Brasileiro. A tarefa, no entanto, não será nada fácil. No grupo B, Sport e Santa Cruz disputam com o Brasiliense a segunda vaga. Enquanto o líder Palmeiras tem 9 pontos, os outros três estão com 3 cada. No Sport, o principal problema do técnico Hélio dos Anjos são os desfalques para o jogo de sábado, contra o Palmeiras, no Palestra Itália. O lateral-esquerdo Ademar recebeu o terceiro amarelo e não joga. E no ataque, Weldon fraturou o nariz e dificilmente terá condições. Além disso, Ricardinho terá que cumprir suspensão automática por ter sido expulso no último jogo. No Santa Cruz, a má fase do lateral-direito Adriano levou o técnico Péricles Chamusca a sacá-lo na partida contra o Brasiliense, na última sexta-feira. O volante Batata foi escalado na posição, mostrou um bom futebol e ajudou a equipe a conquistar uma bela vitória. Com isso, na partida que acontece na próxima sexta-feira, no Distrito Federal, ele será mantido na lateral-direta. Mas o Santa Cruz não poderá contar com dois importantes jogadores: o atacante Aílton e o meia Dimas foram vetados pelo departamento médico e desfalcam a equipe. No grupo C, o Náutico também tem problemas para enfrentar o Marília fora de casa, na sexta-feira. O zagueiro Érlon está contundido e, com isso, passa a ser dúvida. Em compensação, o goleiro Edervan, o lateral-esquerdo Vital e o meia Adriano cumpriram suspensão e voltam à equipe. Com 3 pontos, contra 6 de Botafogo e Marília, o Náutico precisa da vitória para continuar com chances de classificação para o quadrangular.