Pernambucanos e paulistas apostam em Sport e Palmeiras Para comemorar o Dia do Trabalho, nesta terça-feira, as seleções paulista e pernambucana realizarão um amistoso no Estádio do Arruda, em Recife (PE). Mas, bem que o jogo poderia ser considerado um duelo Sport Recife x Palmeiras, já que as duas equipes formam as bases dos times. Do lado paulista, o técnico é Caio Júnior, que dirige o time alviverde. Sob o comando dele na equipe e que fazem parte da equipe, estão Diego (goleiro), Valmir (lateral), David, Dininho (zagueiros), Pierre, Martinez, Wendel (volantes), Valdívia, Michael (meio-campistas) e Edmundo (atacante). São dez jogadores. No lado pernambucano, o técnico Charles Muniz, que distorce esse conceito (comanda o Santa Cruz), chamou oito jogadores do Sport, campeão estadual há duas semanas com apenas uma derrota: Magrão (goleiro), César, Durval (zagueiros), Everton, Ticão (volantes), Fumagalli, Victor Júnior (meio-campistas) e Carlinhos Bala (atacante). Os dois times já estão na capital pernambucana para a partida. A delegação de São Paulo embarcou em Guarulhos na manhã desta segunda e a expectativa é de uma partida agradável de se assistir. "Teremos bons jogadores e é uma boa oportunidade para mostrar suas qualidades", diz Caio Júnior. Os times titulares ainda não foram confirmados pelos técnicos. O jogo, às 15h40, terá transmissão do SporTV.