Pernambucanos vencem pela Série B Os dois clubes de Pernambuco, Santa Cruz e Náutico, que estiveram em campo nesta sexta-feira à noite pelo Campeonato Brasileiro da Série B, venceram com tranqüilidade. Em Recife, no Estádio do Arruda, o Santa Cruz bateu o Avaí, por 2 a 0, com gols de Roberto Santos aos 6 e Cléber aos 21 minutos, ambos do segundo tempo, se recuperando da derrota sofrida para o Botafogo na última rodada. A vitória deixou o Santa Cruz com 18 pontos, em sétimo lugar. O Avaí permanece com 17, agora em oitavo. Em Caxias do Sul, no Estádio Centenário, o Náutico goleou o Caxias, por 4 a 0, com gols de Wilson Surubim aos 19 minutos do primeiro tempo, Adriano aos 25, Kuki aos 30 e aos 40 (pênalti) do segundo. O Náutico, agora, soma 19 pontos, em terceiro lugar. O Caxias continua com 11 pontos, na antepenúltima posição.