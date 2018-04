Pernambuco prepara PPP para construir estádio da Copa

A capital pernambucana já possui hoje três estádios - um do Sport Recife, outro do Náutico e outro do Santa Cruz. Mas, segundo Campos, nenhum deles estaria habilitado a receber os jogos, daí a necessidade da construção de um novo estádio.

Os investimentos do Estado e da capital para sediar a Copa envolvem ainda R$ 581 milhões em obras viárias para melhorar a mobilidade. O governador participou da cerimônia de assinatura dos convênios entre a União e as cidades que sediarão jogos da Copa do Mundo de 2014, nesta quarta, no Itamaraty.