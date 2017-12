Pernambuco vence Rio no beach soccer A seleção de Pernambuco se reabilitou no VII Campeonato Brasileiro de Beach Soccer, ao vencer hoje o Rio de Janeiro por 4 a 3, na Arena da Praia de Camburi, em Vitória. Agora os pernambucanos somam os três primeiros pontos, no Grupo B, e enfrentam o Rio Grande do Norte nesta quinta-feira. Os cariocas, sem nenhum ponto, não têm mais chance de classificação para a fase semifinal. Nesta quinta-feira apenas cumprem tabela, enfrentando Minas Gerais.