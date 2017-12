Pernía se junta à Espanha e garante torcida da família O lateral-esquerdo argentino Mariano Pernía se juntou na noite de quinta-feira à seleção da Espanha, que está treinando em Valência, e garantiu que a família vai torcer pela sua nova pátria - o jogador do Getafe, que substituiu o contundido Asier del Horno na seleção espanhola, obteve a cidadania espanhola em abril, e nunca jogou por sua nova seleção. "Minha família está com a Espanha até a morte", disse o jogador, cujo pai defendeu a seleção argentina e foi cotado para disputar a Copa de 1978, no país, mas ficou de fora. "Vou jogar a Copa que lhe deviam", afirmou. Pernía tinha casamento marcado, na Argentina, para o dia 20 de junho - um dia depois da segunda partida espanhola na Copa, contra a Tunísia. Segundo ele, sua noiva, Luciana, ficou dividida com a convocação. "Ficou chateada, porque ela estava empolgada com o casamento, mas também muito feliz, porque sabe o que isso significa", disse. Para o jogador, a Espanha deve chegar com ambição para a estréia, no dia 14, contra a Ucrânia. "A Espanha tem uma grande equipe e sei que o grupo trabalha com a ilusão de chegar à final", explicou Pernía, Neste sábado, a Espanha disputa seu penúltimo amistoso, contra o Egito, em Elche - na próxima quarta-feira, enfrenta a Croácia, em Genebra, na Suíça. A grande atração no time titular deve ser Raúl, que ficou no banco no empate por 0 a 0 com a Rússia, no sábado passado, no lugar de Luis Garcia - Fernando Torres e Villa completam o ataque. O brasileiro Marcos Senna deve ser mantido como titular no meio-de-campo, formando a dupla de volantes com Albelda.