Pérsio Rainho é o novo diretor da FPF Pérsio Rainho é o novo diretor de futebol amador da Federação Paulista de Futebol. Ele assume o cargo nesta segunda-feira (13). Rainho, que já exerceu essa função no São Paulo FC, afirma que seu primeiro ato no cargo será o de elaborar um calendário para os times das divisões de base do futebol paulista. "Essas equipes vão estar em atividade o ano inteiro em 2004", projeta. O novo diretor ainda pretende criar simpósios no sentido de explicar melhor aos dirigentes as modificações surgidas com a Lei Pelé. "Tem clube perdendo garotos por desconhecer as Leis". Pérsio Rainho conta que seu cargo não será remunerado e que o convite para assumir a função na FPF partiu do atual presidente da entidade, Marco Polo Del Nero.