Perto da despedida de Xavi, Iniesta exalta parceria no Barcelona

Uma "era" no meio-campo do Barcelona está perto de ser encerrada. Xavi Hernández anunciará na quinta-feira sua saída após 24 anos de trajetória no time catalão, incluindo sua passagem pela base. E, em boa parte deste período, o meio-campista formou grande parceria com Andrés Iniesta. Juntos, os dois jogadores levantaram 22 troféus no clube espanhol.

Às vésperas do anúncio oficial de Xavi, Iniesta exaltou o sucesso da dupla no Barcelona. "Não consigo encontrar um elogio à altura para afirmar o que ele representa como pessoa e jogador. É único e insubstituível, fundamental em todo o bom momento que viveu no clube e na seleção", disse o meia, nesta terça-feira.

Com Xavi ao seu lado, Iniesta conquistou títulos importantes que marcaram a história recente do Barcelona, como os três troféus da Liga dos Campeões, os dois do Mundial de Clubes, e os sete do Campeonato Espanhol - Xavi tem um a mais, por ter chegado antes ao clube. Quatro anos separam os dois meio-campistas.

"Para mim, foi um verdadeiro prazer e um orgulho ter jogado ao lado dele durante toda a minha carreira", exaltou Iniesta, de 31 anos, que faturou ainda três títulos com o companheiro na seleção espanhola - a Copa do Mundo de 2010 e as duas Eurocopas, de 2008 e 2012. Xavi, de 35, vai deixar o clube catalão para jogar no futebol árabe.

FUTURO

A propósito da saída de Xavi, Iniesta foi questionado nesta terça também sobre seu futuro. E pela primeira vez disse que cogita se tornar técnico quando abandonar as chuteiras.

"Faz três ou quatro anos que não pensava no meu futuro. Hoje, já vamos avançando no tempo, e esta possibilidade é uma opção que gosto cada vez mais. Mas, no momento, quero apenas aproveitar o momento", declarou Iniesta, que estuda educação física para estar preparado para assumir novas funções no futebol futuramente.