Perto da despedida, técnico do Bayern confia em título

"No sábado passado, tive minha última partida pelo Campeonato Alemão como treinador e amanhã será a última oportunidade para levantar um destes troféus [de torneio continental]", declarou o treinador, que ainda não fala em aposentadoria. Há rumores de que poderia voltar ao Real Madrid, time pelo qual conquistou a Liga dos Campeões da temporada 1997/98. No entanto, ele já disse que não pretende sair da Alemanha.

No Estádio de Wembley, em Londres, Heynckes poderá ser bicampeão se levar o Bayern de Munique à vitória sobre o Borussia Dortmund. "Sempre tentei pensar de forma positiva. Tenho consciência da capacidade do meu time. Disse isso antes das partidas contra Juventus e Barcelona, quando não éramos considerados favoritos. Sempre acredite que poderíamos vencer esta competição", disse o treinador.

"Temos um time extraordinário e conseguimos jogar com unidade. Se conseguirmos jogar desta forma amanhã, nós vamos ganhar a partida", avisou Heynckes, que ouviu palavras de apoio do diretor-executivo do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge. "Não estamos chegando em Wembley com arrogância ou excesso de confiança, mas sabemos que, se tivermos um bom dia amanhã, conseguiremos alcançar o objetivo de faturar a Liga dos Campeões", afirmou.

Heynckes só fará sua despedida do Bayern de Munique no próximo fim de semana. Depois da decisão da Liga dos Campeões, ele decidirá o título da Copa da Alemanha, no dia 1º de junho (próximo sábado), contra o Stuttgart, em Berlim. Se vencer as duas finais, o treinador vai garantir a chamada tríplice coroa, conquista simbólica por causa dos três títulos de maior relevância para o Bayern. O time foi campeão alemão no mês passado com seis rodadas de antecedência.