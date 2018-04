Perto da queda, Avaí quer mostrar dignidade com vitória Dignidade e respeito ao torcedor. São com estes princípios que o Avaí parte para a série decisiva de três partidas que lhe restam para sucumbir ao rebaixamento para a segunda divisão. Lanterna do Campeonato Brasileiro, mas com remota chance se manter na elite, o time tem largada à desafiadora missão neste sábado, às 19 horas, diante do vice-líder Vasco, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.