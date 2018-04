Perto da Série B, Goiás demite técnico Márcio Araújo

A diretoria do Goiás demitiu nesta sexta-feira o técnico Márcio Araújo. A decisão foi tomada dois dias antes da partida contra o Internacional, decisiva para o clube na luta contra a Série B do Campeonato Brasileiro. Os torcedores estavam insatisfeitos com o trabalho de Márcio Araújo. Sob comando do treinador, o clube teve apenas 27,27% - foram nove pontos em 11 jogos. Contra o Internacional, o Goiás será comandado pelo preparador de goleiros: Cassius Hartmann. Para escapar do rebaixamento, a equipe precisa vencer o Inter, no Serra Dourada, e torcer para o Corinthians não ganhar do Grêmio. Se empatar, o Goiás precisará que o Corinthians perca e o Paraná não ganhe o jogo contra o Vasco, em São Januário.