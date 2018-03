Perto da volta, Luan faz primeiro treino com os companheiros no Atlético-MG

O atacante Luan está cada vez mais próximo de retornar ao Atlético Mineiro. Recuperado de um incômodo no joelho direito, ele foi a principal novidade do time no treinamento tático realizado nesta quinta-feira na Cidade do Galo, indicando que logo estará pronto para ser aproveitado pelo técnico Roger Machado.

O trabalho foi um importante teste para Luan, que ainda não atuou pelo Atlético-MG em 2017 porque às vésperas do começo do Campeonato Mineiro, ele reclamou das dores. Agora, passará por avaliação do departamento médico, que determinará quando ele poderá ser aproveitado pela comissão técnica.

Ainda assim, são remotas as chances de Luan ser relacionado para o jogo do próximo sábado, quando o Atlético vai visitar o Democrata de Governador Valadares, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro.

O zagueiro Leonardo Silva, que foi poupado do treino da última quarta-feira, quando apenas realizou trabalhos físicos na academia, participou normalmente da atividade desta quinta. Assim, o veterano está confirmado para o duelo contra o Democrata.

O Atlético encerra a preparação para o compromisso nesta sexta-feira, quando treinará a partir das 9h30 na Cidade do Galo. No período da tarde, o elenco segue para o Vale do Rio Doce.