Perto de 5 mil ingleses gastarão R$ 100 milhões no Brasil durante a Copa

GENEBRA - Torcedores ingleses gastarão uma fortuna de quase R$ 100 milhões para acompanhar a seleção inglesa na Copa do Mundo no Brasil. A avaliação é a da Federação de Torcedores de Futebol da Inglaterra, que calcula que uma tropa de pelo menos 5 mil ingleses seguirão o time de Wayne Rooney pelo País.

Quando os pacotes começaram a ser preparados em Londres para a Copa, muitos dentro da Federação temiam que apenas um número pequeno de torcedores teria como bancar uma viagem que, em média, custa mais de R$ 15 mil por pessoa. Isso inclui voo entre Londres e Brasil, passagens aéreas dentro do País, transporte nas cidades-sede, hotéis e ingressos. Mas os organizadores ficaram surpresos quando começaram a receber os pedidos e concluíram que pelo menos 5 mil ingleses estarão no Brasil para acompanhar o time nacional.

"Obviamente os preços não impediram que nossos torcedores decidissem fazer a viagem até o Brasil", declarou ao Estado Kevin Miles, diretor internacional da Federação de Torcedores de Futebol da Inglaterra. Sua entidade recebeu 2,5 mil ingressos para serem revendidos. "Nossa cota está esgotada", disse. A Fedederação Inglesa teria vendido os outros 2,5 mil.

MANAUS

Na semana passada, uma equipe formada por representantes da Federação de futebol local e de torcedores visitou o Brasil para fechar os últimos detalhes da operação. Se em São Paulo ou Belo Horizonte, os organizadores estimam que não terão sérios problemas para os jogos de primeira fase da Copa, mas o enigma continua sendo a situação em Manaus, que receberá o clássico Inglaterra e Itália.

Segundo os representantes dos torcedores, a meta é a de ficar o tempo mais curto possível na capital do Amazonas. "Manaus sempre foi na história uma cidade de passagem e é isso que vamos fazer", explicou Miles. "Ficaremos no máximo três dias na cidade", indicou. "Visitamos Manaus e o que eu posso dizer é que o estádio é muito bom. Quanto à infraestrutura da cidade, teremos de lidar com o que existe."