Perto de contratar Love, Monaco libera Boschilia

Campeão brasileiro pelo Corinthians, Vagner Love está perto de ser anunciado como reforço do Monaco e, no novo clube, vai substituir outro brasileiro. Antes de confirmar a chegada de Love, o time de Montecarlo decidiu abrir mão do meia-atacante Boschilia, que neste sábado foi anunciado como reforço do Standard Liège, da Bélgica.

Revelado pelo São Paulo, Boschilia foi vendido em agosto por cerca de 9 milhões de euros. Desde então, só fez um jogo como titular no Monaco, passando mais tempo no banco de reservas. Aos 19 anos, ele agora vai ganhar experiência no Standard Liège, onde recebeu a camisa 8.

O Monaco, vice-líder do Campeonato Francês, longe de brigar contra o PSG pelo título, tem no elenco outros dois brasileiros: o lateral-direito Fabinho, de 22 anos, e o zagueiro Wallace, de 21. O elenco, comandado pelo português Leonardo Jardim, é repleto de compatriotas dele, como Ricardo Carvalho, Fábio Coentrão, Hélder Costa e João Moutinho.

No ataque, Love deve jogar com o italiano El Shaarawy (ex-Milan) e o argentino Carrillo (ex-Estudiantes). O marfinense Lacina Traoré é o primeiro reserva. A equipe já foi eliminada na Liga Europa.