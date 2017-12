Perto de estreia na Libertadores, Atlético-PR reintegra Douglas Coutinho

Tratado como grande revelação do clube, Douglas Coutinho está de volta ao Atlético-PR. O atacante, de 22 anos, chegou a deixar a Arena da Baixada para jogar pelo Cruzeiro no início do ano passado, mas não teve sucesso em Belo Horizonte. Fez só três jogos como titular, marcou poucos gols, e acabou repassado ao Braga, de Portugal. Lá, quase não teve oportunidades.

De volta ao Brasil, recebeu propostas de outros clubes, mas, após acerto com a diretoria, resolveu ficar no Atlético-PR. "Deus é tão bom que me deu a chance de voltar pra casa e ser feliz. Não vou cansar de dizer isso tudo que tenho e sou é graças ao Atlético-PR. A hora de retribuir é agora", escreveu o atacante em sua conta no Instagram.

Deus é tão bom que me deu a chance de voltar pra casa e ser feliz , não vou cansar de dizer isso tudo que tenho e sou é graças ao Atlético PR , a hora de retribuir é agora ⚫️ ☠️ Uma foto publicada por Douglas Coutinho (@20docoutinho) em Jan 30, 2017 às 9:56 PST

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Atlético-PR estreia na fase preliminar da Libertadores na próxima quarta-feira, contra o Millonarios, da Colômbia, na Arena da Baixada. Para a competição, o clube se reforçou com nomes como o lateral-direito Jonathan (ex-Fluminense), o meia Carlos Alberto (ex-Figueirense) e os atacantes Grafite (ex-Santa Cruz), Felipe Gedoz (ex-Club Brugge, da Bélgica) e Luis Henrique (ex-Botafogo). Por outro lado, perdeu André Lima para o Vitória e vendeu Hernani ao Zenit, da Rússia.