Perto de Hernanes, Inter de Milão fecha com zagueiro do Torino

MILÃO - Enquanto concentra seus esforços para fechar a contratação do brasileiro Hernanes, a Inter Milão começou a se reforçar em outras posições e nesta quinta-feira anunciou o acerto com um zagueiro. O clube fechou com Danilo D'Ambrosio, de 25 anos. O jogador estava atuando pelo Torino e assinou contrato até 2018.

A Inter negociava com o Torino desde quando D'Ambrosio avisou que não renovaria seu contrato, que tem duração até o fim da atual temporada. Mesmo sem nunca ter sido convocado para a seleção italiana, o jogador disse que espera que a transação aumente suas chances de estar no Brasil para a Copa do Mundo deste ano.

"É tão emocionante estar aqui. Eu percorri um longo caminho e agora estou na Inter, não consigo dizer mais nada, mas estou muito orgulhoso", declarou. "Posso jogar em qualquer lado do campo. Vou dar tudo quando receber minha chance, estou em forma para jogar e pronto para tudo. É isso que posso dizer à torcida."

D'Ambrosio é a primeira contratação do novo presidente da Inter, Erik Thohir, mas é em Hernanes que o dirigente está focado. O clube de Milão está muito próximo de anunciar o meia da Lazio, que inclusive chorou ao deixar o treino do time romano nesta quinta, talvez emocionado com a provável despedida. Segundo a imprensa italiana, a transação sairia por 15 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões).