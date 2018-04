Perto de voltar, Rooney joga pelo time sub-21 do Manchester United

O atacante da seleção inglesa não entrava em campo desde o dia 13 de fevereiro. Ficou quase dois meses afastado por conta de uma lesão no joelho e agora se aproxima de ficar novamente à disposição do técnico Louis Van Gaal. Nesta segunda-feira, atuou por 60 minutos, conforme o planejamento da comissão técnica.

O Manchester Sub-21 é o segundo colocado do torneio, com 42 pontos, contra 43 do Sunderland. Só que o líder do torneio já realizou todos os 22 jogos e encerrou sua participação. O Manchester tem mais três partidas para somar dois pontos e se sagrar campeão pela terceira vez. Essa é a quarta edição do torneio, que permite três jogadores de mais de 21 anos por partida, além do goleiro.

No Campeonato Inglês que vale, o Manchester United segue mal. Está no quarto lugar, com 53 pontos, e corre o risco de ficar fora da Liga dos Campeões. Com seis jogos a fazer, precisa tirar quatro pontos de desvantagem para o Manchester City ou seis para o Arsenal. No domingo, sem Rooney, o time levou 3 a 0 do Tottenham.