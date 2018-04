Perto do acerto, Tiago Alves faz exames no Palmeiras

SÃO PAULO - O zagueiro Tiago Alves apareceu na tarde desta sexta-feira na Academia de Futebol, conversou com o técnico Gilson Kleina e fez exames médicos para poder se tornar o novo reforço do Palmeiras. A contratação do jogador de 28 anos, que disputou o Paulistão pelo Mogi Mirim, ainda não foi oficializada pela diretoria palmeirense, o que deve acontecer apenas neste sábado.

Com o fim da passagem pelo Mogi Mirim para a disputa do Paulistão, Tiago Alves já tinha um pré-contrato assinado para voltar a defender a Ponte Preta, pela qual jogou no Brasileirão do ano passado. Mas, diante do interesse do Palmeiras, resolveu romper o compromisso com o clube de Campinas, pagando a multa, e abriu caminho para ser o novo reforço palmeirense.

Gilson Kleina conhece bem Tiago Alves, com quem trabalhou na Ponte Preta. E, depois da boa campanha do zagueiro com a camisa do Mogi Mirim, o treinador o indicou para a diretoria palmeirense. Mesmo porque, o Palmeiras estava em busca de mais uma opção para a zaga - o elenco tem hoje Henrique, Maurício Ramos, Vilson, André Luiz e os garotos Luiz Gustavo e Marcos Vinicius.