Perto do Corinthians, Marlone confirma saída do Sport e se despede

Cobiçado pelo Corinthians, o meia Marlone está perto de um acerto com o clube paulista. Alguns detalhes separam o anúncio oficial do jogador, mas se seu destino ainda é incerto, com certeza não acontecerá no Sport. Nesta quarta-feira, o atleta utilizou as redes sociais para confirmar a saída do clube e se despedir da torcida.

"Muita gratidão e carinho é o que vou levar para toda a minha vida dos momentos que vivi pelo Sport em Recife. Muito obrigado a todos que fazem parte desta grande família do Sport Club do Recife, desde os torcedores até o presidente do clube, passando por todos os funcionários, meus companheiros de grupo, auxiliares, preparadores e treinadores com os quais convivi e aprendi muito", escreveu em sua página no Instagram.

Marlone chegou ao Sport por empréstimo no meio do ano, após uma passagem bastante apagada pelo Fluminense. Em Recife, teve dificuldades para se firmar no começo, mas arrancou na reta final do Campeonato Brasileiro, conquistou a titularidade e até se destacou em algumas partidas. Em 35 jogos, marcou três gols e deu oito assistências com a camisa do clube.

"Muito obrigado por tudo, Sport Club do Recife, clube que vou levar para sempre no meu coração. Que Deus abençoe cada vez mais cada um de vocês! Obrigado Sport. O maior do nordeste", comentou.

Por mais que ainda não tenha sido oficializado, o destino de Marlone deve ser mesmo o Corinthians. Ele chegaria para ser o substituto de Jadson, que está de malas prontas para o futebol chinês. O clube paulista inclusive já teria adquirido 40% dos direitos do jogador de 23 anos.