Perto do Inter, Fellipe Bastos não joga estreia do Vasco Em negociação com o Internacional, o volante Fellipe Bastos não será escalado na estreia do Vasco pelo Campeonato Carioca contra o Boavista, neste sábado. O atleta foi escalado como titular pelo técnico Gaúcho desde o início da pré-temporada, mas, segundo o diretor técnico do clube, Ricardo Gomes, não está com "cabeça" para entrar em campo com a camisa vascaína.