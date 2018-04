Perto do rebaixamento no Alemão, Hamburgo demite técnico

O Hamburgo da Alemanha anunciou neste domingo a demissão de seu técnico, Joe Zinnbauer, e de seu assistente, Patrick Rahmen. A equipe já confirmou, por meio de seu site oficial, o diretor de futebol Peter Knaebel como substituto de Zinnbauer até o fim da temporada.

O diretor executivo do clube, Dietmar Beiersdorfer, afirmou em nota que "está convencido que esta foi a melhor opção para a equipe nesta situação". O agora ex-técnico Zinnbauer, que assumiu no lugar de Mirko Slomka em setembro, não foi capaz de reverter a situação do Hamburgo nesta temporada. A equipe do norte da Alemanha tem 25 pontos e ocupa a 16ª posição, à frente apenas de Paderborn e Stuttgart, colocação que o levaria a disputar um confronto de repescagem com o terceiro colocado da segunda divisão para saber se continua na Bundesliga ou não na próxima temporada. O Campeonato Alemão tem mais oito rodadas para serem disputadas.

O Hamburgo é membro fundador da Bundesliga em 1963, e único clube que nunca foi rebaixado ou disputou divisões inferiores na Alemanha. Com mais de 51 anos no marcador, um gigantesco relógio digital na Imtech Arena mostra o feito da equipe alemã. Em 2014, a equipe disputou o duelo de repescagem com o Greuther Furth e conseguiu continuar na divisão de elite ao empatar em casa por 0 a 0 e fora de casa por 1 a 1. O autor do gol salvador da equipe foi Pierre-Michel Lasogga