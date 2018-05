Perto do Santos, Dorival pede manutenção de jogadores O técnico Dorival Júnior afirmou nesta terça-feira que está praticamente acertado com o Santos, e comentou sobre o que espera caso acerte com o clube na próxima temporada. Para ele, o time precisa manter suas principais promessas, como o meia Paulo Henrique e o atacante Neymar.