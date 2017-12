Perto do são-paulino Carlinhos, Inter cede lateral Artur à Ponte Preta

O mercado de laterais-esquerdos está movimentado no Brasil. Nesta sexta-feira, a Ponte Preta anunciou a chegada de Artur, atleta que pertence ao Internacional e será emprestado até o final do ano. Ele ainda depende de ser aprovado nos exames médicos para assinar contrato.

Rebaixado no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Inter resolveu renovar sua lateral esquerda. Primeiro emprestou Geferson, reserva da seleção brasileira na Copa América de 2015, para o Vitória. Depois, acertou a contratação de Uendel, do Corinthians.

Agora, só aceitou liberar Artur, de 22 anos, porque está muito perto de acertar com Carlinhos. O jogador não faz parte dos planos do técnico Rogério Ceni e está treinando em separado do elenco principal do São Paulo no CT da Barra Funda. Ele tem contrato até o fim do ano e deverá ampliá-lo antes de ser repassado por empréstimo de um ano ao Internacional.

Já a Ponte Preta acertou com Artur, atleta que fez 57 jogos com a camisa do Inter, porque perdeu Reinaldo, também do São Paulo, que foi emprestado para jogar a temporada 2017 pela Chapecoense.

Outro lateral-esquerdo ligado ao São Paulo que está trocando de clube é Cortez. Ele já rescindiu com o time paulista e vai reforçar o Grêmio. Já treina no time gaúcho, mas ainda não foi anunciado. Por outro lado, o São Paulo devolveu Mena ao Cruzeiro e acertou com o jovem Junior, que estava no seu time sub-20 mas pertencia exatamente ao Grêmio.