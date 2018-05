Perto do título, jogadores do Atlético de Madrid mantêm calma e concentração

VALÊNCIA - A vitória contra o Valencia deixa o Atlético de Madrid muito perto do título do Campeonato Espanhol. Com 88 pontos, a equipe está quatro pontos à frente do Barcelona e seis à frente do Real Madrid, seus rivais direto pelo caneco. Apesar disso, o clima dentro da equipe madrilenha é de tranquilidade e concentração para que o título, que não vem desde 1996, se confirme.

"No futebol, não podemos falar de porcentagem. Se perdemos um jogo, as coisas se complicam. Temos de ganhar cada partida. E o mais importante é que só dependemos de nós", disse o volante Raul Garcia, autor do gol da vitória da partida deste domingo. Para ele, os três pontos foram conquistados graças à tranquilidade da equipe. "Sabíamos que seria complicado e que poderíamos sofrer, mas soubemos jogar e nos saímos bem. Somos os líderes e todos querem ganhar de nós, mas tratamos todos as partidas como finais."

O discurso é o mesmo adotado pelo técnico Diego Simeone. Para o argentino, Real Madrid e Barcelona ainda estão fortes na disputa pelo título. "Temos duas equipes muito poderosas atrás de nós e elas com certeza ganharão todos os seus pontos. Não podemos relaxar", decretou o comandante sobre os rivais.

Simeone ainda fez um prognóstico do que espera do confronto com o Chelsea, quarta-feira, após empate por 0 a 0 entre as equipes no primeiro jogo das semifinais da Liga dos Campeões. "A partir de amanhã (segunda-feira) nos concentramos na Liga dos Campeões. O Chelsea tem uma grande equipe e mostrou isso ao bater o Liverpool por 2 a 0. Tenho certeza de que teremos problemas."