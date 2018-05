Perto do título, Palmeiras abre o treino para a torcida

Os torcedores puderam acompanhar de perto a volta do Palmeiras aos treinamentos na tarde desta terça-feira na Academia de Futebol. Na primeira atividade após a vitória sobre o Botafogo por 1 a 0 no Allianz Parque, resultado que deixou a equipe muito perto do título brasileiro, cerca de 30 torcedores viram o treino no alambrado do campo 2. Normalmente, os fãs ficam apenas nas arquibancadas e têm dificuldade para interagir com os jogadores.

O clima de euforia com a proximidade do título - o Palmeiras só precisa de um ponto na partida diante da Chapecoense novamente em casa - fez com que até o diretor de futebol, Alexandre Mattos, fosse solicitado para dar autógrafos e posar para selfies com os torcedores. O mais festejado foi Gabriel Jesus, que acenou e sorriu para os torcedores.

O zagueiro Thiago Martins confessou a dificuldade para controlar a ansiedade. "É complicado controlar a ansiedade. A gente pensando tudo o que pode acontecer e mudar, mas nosso elenco é muito bom e ajuda a passar tranquilidade", diz o defensor.

Apenas os reservas fizeram treinamento no gramado. Uma das novidades foi a presença do goleiro Fernando Prass, que iniciou uma fase nova do período de recuperação para voltar aos gramados. Com luvas, ele treinou normalmente com os outros goleiros palmeirenses. Seu retorno deverá ser apenas no ano que vem.

Os titulares participaram do início da atividade, uma conversa rápido com o técnico Cuca, e iniciaram trabalhos de musculação na academia. Fizeram apenas um trabalho regenerativo. O zagueiro Mina, substituído aos 11 minutos do primeiro tempo da partida de domingo, esteve com os titulares, mas iniciou tratamento para o problema muscular na coxa esquerda. Sua presença jogo diante da Chapecoense ainda não está confirmada. "Foi uma conversa para agradecer tudo o que está acontecendo e abençoar mais uma semana de trabalho. Estamos muito perto do nosso objetivo", disse Thiago Martins.