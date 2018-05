Peru abre mão de 'estádio azarado' contra o Brasil nas Eliminatórias

A seleção brasileira faz nesta segunda-feira à noite o único treino em Lima antes da partida diante do Peru, marcada para o início da madrugada de quarta-feira (00h15 do horário de Brasília). Os jogadores farão um treino de reconhecimento no Estádio Nacional, que tem servido de casa para a seleção peruana desde a sua remodelação, há cinco anos. A arena não é a maior da capital, mas passou a ser utilizada nos jogos em que o Peru é mandante devido à fama de "azarado" entre os torcedores que recaiu sobre o Monumental de Lima, antiga casa peruana.

Com lotação máxima para 50 mil torcedores, o Estádio Nacional tem capacidade menor que a do Monumental, que pode receber 30 mil pessoas a mais, é quatro décadas mais novo e considerado um dos 50 melhores estádios do mundo.

A magnitude da arena e a possibilidade de faturar alto no jogo com o Brasil – vale lembrar que o Peru eliminou a seleção na Copa América Centenário, em junho –, contudo, não foram capazes de levar o confronto desta semana para lá. E é bem provável que nenhuma partida destas Eliminatórias seja disputada no Monumental.

Isso porque o retrospecto negativo de um passado não muito distante ainda pesa para os peruanos. No Monumental, a seleção do Peru mandou 15 jogos de Eliminatórias das Copas de 2002, 2006 e 2010 e o desempenho foi pífio. Os peruanos venceram apenas três partidas no local, empataram sete e perderam cinco.

Nestas Eliminatórias, a campanha dos peruanos no estádio Nacional é irregular, mas superior ao desempenho no Monumental, com oito pontos conquistados em 15 disputados. Foram duas vitórias, dois empates e uma derrota. Construído em 1952, o Nacional de Lima foi remodelado em 2011. Chegou a ter gramado sintético, mas ele foi removido após reclamação de jogadores.

Décadas antes da reforma, o estádio ficou marcado por ter sido palco da maior tragédia já registrada num estádio de futebol. Em 1964, Peru e Argentina se enfrentavam no torneio que classificava para os Jogos Olímpicos daquele ano, quando uma confusão se formou nas arquibancadas após a anulação de um gol dos peruanos. O tumulto resultou na morte de 318 pessoas. A maioria morreu após ser pisoteada ou esmagada.

Depois da reforma, o estádio se transformou em um dos mais modernos da América do Sul. Em 2019, será palco das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Pan-Americanos.

Para a partida diante do Brasil, todos os ingressos foram vendidos. A torcida está entusiasmada, já que, após vencer o Paraguai na quinta-feira passada com uma goleada por 4 a 1, os peruanos voltaram a ter boas chances de ir à Copa do Mundo da Rússia – estão a apenas três pontos da zona de classificação. Sexta-feira, no retorno da equipe a Lima, cerca de mil torcedores foram ao aeroporto recepcionar os jogadores.

A imprensa do país também está otimista. Os principais portais de notícia celebraram a vitória na última rodada e destacaram que o Peru continua vivo na briga por uma vaga na Copa, algo que não acontece desde o Mundial de 1982. "Apesar de depender de outros resultados, o plantel de Ricardo Gareca levantou a cabeça e tentará aproveitar em casa o bom momento de Christian Cueva", destaca a Radio Programas do Peru (RPP), a rede mais importante do país.

CAUTELA

O volante Paulinho pede atenção a dois jogadores conhecidos da torcida brasileira. "Eu acompanhei agora nas últimas partidas o Cueva. É um grande jogador. Sobre o Guerrero, tive a oportunidade de jogar com ele no Corinthians. Sabemos a qualidade que ele tem. Temos de ter atenção, porque o Cueva é um jogador veloz, com habilidade. Estamos preparados e sabemos o que vamos enfrentar lá", afirmou Paulinho.

O ex-jogador do Corinthians, atualmente no Guangzhou Evergrande, da China, também comentou o desafio de atuar em Lima. "Sabemos da dificuldade que vamos enfrentar lá. Acredito que seja uma partida muito truncada e a competição vai ser muito grande. Estamos preparados para isso. Estamos fazendo um grande trabalho, com muita confiança e sabemos que podemos chegar lá, fazer um grande jogo e buscar mais uma vitória, que será importantíssima para nós."

A partida contra o Peru será a última do Brasil na temporada. Caso vença, a seleção chegará aos 27 pontos e ficará muito próxima de uma vaga à Copa do Mundo da Rússia.