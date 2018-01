Peru acredita que pode surpreender A seleção peruana, que está em São Paulo desde sexta-feira, realizou um treinamento secreto na manhã de hoje no Centro de Treinamento do Palmeiras, na Barra Funda. O técnico Julio César Uribe liberou a entrada dos repórteres apenas durante alguns minutos e depois pediu que todos deixassem o local. Apesar de tanto mistério, o treinador nem sequer conseguiu comandar um coletivo, porque não tinha o número suficiente de jogadores para formar dois times. Somente 13 atletas estão no Brasil. Os outros cinco desembarcarão em São Paulo na manhã de segunda feira. Os peruanos estão animados e acreditam poder surpreender a seleção brasileira na quarta-feira, às 21h45, no Morumbi. Na última rodada das eliminatórias para a Copa de 2002, a equipe venceu o Chile, em Santiago, por 2 a 0, mantendo-se com chances de conquistar uma vaga no Mundial. No primeiro turno, Brasil e Peru fizeram um jogo muito equilibrado, em Lima. A seleção tetracampeã do mundo venceu por 1 a 0, com gol de Antônio Carlos, no primeiro tempo. Os peruanos mantêm a base, ao contrário do que ocorre com os brasileiros, que terão um novo time em campo. Coincidentemente, as duas equipes têm novos técnicos. No Brasil, Wanderley Luxemburgo deixou o comando do time para dar lugar a Emerson Leão e, no Peru, Francisco Maturano foi substituído por Uribe. A delegação do Peru está hospedada no Sheraton, hotel localizado na região dos Jardins.