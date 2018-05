Peru aposta em Cueva e Guerrero para encarar o Brasil

Dois jogadores que atuam no futebol brasileiro são as principais armas do Peru para vencer o Brasil no Estádio Nacional. Christian Cueva, que atua no São Paulo, e Paolo Guerrero, no Flamengo, são os mais badalados e vivem bom momento. Cueva foi o destaque na goleada por 4 a 1 sobre o Paraguai. Ele fez a jogada do gol de empate e depois marcou o terceiro da equipe.

A atuação na “partida histórica”, como define a imprensa peruana, fez com que Cueva fosse escolhido pela Fifa como o melhor jogador da rodada das Eliminatórias.

No Peru, o meia são-paulino é considerado por muitos o melhor jogador da seleção – consideram-no “mais técnico” que Guerrero, visto como um atacante oportunista. Mas o jogador do Flamengo tem uma motivação extra para a partida desta noite. Pela seleção peruana, Guerrero já marcou gols em quase todos os países sul-americanos. Falta só um: o Brasil.

O técnico argentino Ricardo Gareca não poderá contar com dois titulares. O meio-campista Tapia e o lateral-esquerdo Miguel Trauco receberam o segundo amarelo e estão suspensos.

Mesmo assim, Gareca confia em um bom resultado. “O Brasil vem jogando em um grande nível. Sabemos o tamanho do rival que vamos enfrentar”, afirma Gareca. “O que me interessa é que o Peru possa se expressar dentro de campo. Podemos vencer