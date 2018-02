Peru: Autuori convoca "estrangeiros" O técnico da Seleção Peruana, Paulo Autuori, anunciou neste sábado os primeiros convocados para os jogos contra Brasil e Equador, nos dias 27 e 30 deste mês pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O Perú é o sexto colocado na classificação, com 13 pontos. Nesta convocação, o brasileiro chamou apenas os jogadores que atuam fora do país. O restante dos convocados serão anunciados nos próximos dias. A lista de convocados é: Defensores - Santiago Acasiete (Almería-ESP), Miguel Rebosio (Almería-ESP), Juan Vargas (Colón de Santa Fé-ARG), Martín Hidalgo (Saturn-RUS) e Walter Vilchez (Olimpo-ARG); Meio-campistas - Roberto Palacios (LDU-EQU), Juan Cominges (Colón de Santa Fé-ARG), Nolberto Solano (Aston Villa-ING) e Julio García (Morelia-MEX); Atacantes - Claudio Pizarro (Bayern de Munique-ALE), Paolo Guerrero (Bayern de Munique-ALE), Jefferson Farfán (PSV Eindhoven-HOL) e Andrés Mendoza (Metallurg-UCR).