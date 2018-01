Peru confia em Autuori para voltar à Copa Paulo Autuori tem a complicada missão de levar o Peru à Copa do Mundo, o que não acontece desde 1982. O treinador brasileiro luta para conseguir um time com maior poder de marcação e capacidade na hora da decisão, além de velocidade e chegada pelas laterais. Uma possível seleção peruana seria formada por Erick Delgado, Jorge Soto, Jose Soto, Villalta e Hidalgo; Ciurlizza, Jayo, Solano e Palacios; Claudio Pizarro (autor de 15 gols pelo Bayern de Munique no Campeonato Alemão) e Mendoza. O Chile não tem muita esperança de classificação. O time que foi medalha de bronze na Olimpíada de Sydney/2000 não conseguiu se firmar como opção de renovação e o técnico Juvenal Olmos não consegue empolgar a torcida. Ele aposta nos jogadores que atuam no Exterior, principalmente Salas (Juventus), Acuña (Newcastle), Vargas (Reggina), David Pizarro (Udinese), Pablo Contreras (Sporting) e Maldonado (Cruzeiro). Nas últimas Eliminatórias, o Equador aproveitou-se da altitude de Quito e ganhou seis partidas em casa, empatando duas e perdendo uma. O técnico colombiano Hernán Dario Gómez, que classificou a seleção para a Copa de 2002 e continua no comando, já avisou que desta vez será mais difícil. Os atacantes Kaviedes e Delgado não conseguiram sucesso na Europa e isso tem refletido em seu rendimento. A Bolívia é o primo pobre das Eliminatórias. Como oferecia US$ 5 mil de salário, só agora acertou com um treinador, o uruguaio Nelson Acosta, que classificou o Chile para o Mundial de 98. Esperança, se houver, está concentrada na altitude de La Paz e no atacante Botero, que marcou 49 gols pelo Bolivar na última temporada e foi vendido para o Pumas, do México. A Venezuela, famosa por suas misses e pelo petróleo, ganhou cinco jogos nas últimas Eliminatórias, sua melhor campanha em todos os tempos. Não é um grande time e não deve se classificar. O meia Juan Arango é o destaque.