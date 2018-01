Peru decide o futuro contra o Uruguai O Peru decide contra o Uruguai, nesta terça-feira à noite, em Lima, seu futuro nas Eliminatórias da Copa de 2006. Ocupando o nono lugar, com apenas 14 pontos, a seleção peruana tem de vencer os uruguaios (6ª posição, 17 pontos) para continuar com chances de classificação. A derrota, na abertura da 15ª rodada, pode tirar os peruanos da briga por uma vaga no Mundial da Alemanha. A situação do Peru era delicada e ficou ainda mais grave depois da chacoalhada que levou da Colômbia no sábado, quando perdeu por 5 a 0 em Barranquilla. Com várias mudanças no time, o técnico Freddy Ternero deve escalar o jovem Paolo Guerrero no lugar de seu companheiro de Bayern de Munique, o atacante Claudio Pizarro, que se machucou. O Uruguai também tem problemas para montar o time. O lateral-direito Carlos Diogo, expulso no sábado no empate por 1 a 1 contra a Venezuela, será substituído por Diego Pérez. Outros desfalques: o zagueiro e capitão Paolo Montero e o meia Marcelo Sosa cumprem suspensão pelo segundo cartão amarelo. O técnico Jorge Fossati procura ainda um parceiro ideal para Diego Forlán no ataque. O Uruguai deve jogar na defesa e explorar os contra-ataques. Com 17 pontos, ao lado de Colômbia e Chile, o Uruguai também não pode perder. Uma derrota pode afastar a seleção da zona da repescagem das Eliminatórias - o quinto colocado das seletivas sul-americanas disputa a vaga com o campeão da Oceania.