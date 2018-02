Peru deixa Lima com destino a Goiânia A delegação peruana deixou Lima às 15 horas desta sexta-feira (17 horas de Brasília) com destino a Goiânia, em vôo fretado, onde no domingo enfrenta o Brasil pelas Eliminatórias Sul-Americanas ao Mundial de 2006. O time treinado pelo brasileiro Paulo Autuori realizou hoje seu último treino antes de embarcar para o Brasil. ?Vamos mostrar muita personalidade em campo?, garantiu o técnico. A equipe que vai enfrentar a seleção brasileira está confirmada com Oscar Ibañez; Jorge Soto, Alberto Rodríguez, Miguel Rebosio e Walter Vílchez; Juan Jayo Legario, Carlos Zegarra, Nolberto Solano e Roberto Palacios e Jefferson Farfán; Claudio Pizarro. O Peru ocupa a sétima colocação na classificação, com 13 pontos.