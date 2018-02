Peru deve ter desfalque de Guerrero Paolo Guerrero, um dos principais atacantes da Seleção Peruana, não deve enfrentar o Brasil, domingo, em Goiânia. Guerrero dificilmente chegará nesta sexta-feira a Lima para integrar-se à equipe, como estava previsto, segundo anunciou nesta quarta-feira seu agente, Carlos Delgado. O empresário disse que Guerrero, ainda se recuperando de uma lesão, treinará nesta quinta-feira com o seu novo clube, Bayern de Munique, na Alemanha. O clube alemão deseja que Guerrero viaje diretamente ao Brasil. Paulo Autuori, técnico da Seleção Peruana, não aprova esta imposição do Bayern. Guerrero, novo ídolo do futebol peruano, é apontado pelos torcedores como peça chave para formar um trio ofensivo de grande poder na seleção com Farfán e Pizarro.