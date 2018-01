Peru e Paraguai empatam em 3 a 3 O Paraguai empatou em 3 a 3 com o Peru, na noite desta quinta-feira, no estádio Pacual Guerrero, em Cali, na partida que abriu o Grupo B da Copa América. Os gols da equipe peruana foram marcados por Lobaton, Juan Pajuelo e José del Solar. Virgilio Ferreira (2) e Silvio Garay marcaram para o Paraguai. O desenho tático da partida foi praticamente o mesmo durante todo o jogo. O Paraguai foi para o ataque, jogando pelas laterais e alçando bolas para o meio da área adversária. O objetivo era explorar as cabeçadas de Virgílio Ferreira e Flores. Esse tipo de jogada foi repetida à exaustão, na maioria das vezes levando perigo ao gol de Ibañez. Os peruanos, por sua vez, se fecharam na defesa e partiam em contra-ataques, quase sempre em velocidade. O técnico do Peru, Julio César Uribe, montou a equipe com duas linhas de quatro jogadores na intermediária defensiva e deixava apenas o atacante Lobaton fixo à frente. Vez ou outra, Tempone arriscava-se a descer ao ataque. O Peru saiu na frente com Lobatón, aos 16min do primeiro tempo. Mas o Paraguai empatou aos 22 com Virgilio Ferreira e assim terminou a primeira etapa. No segundo tempo, a seleção peruana voltou a ficar na frente com um gol de Juan Pajuelo, aos 12min. Ferreira empatou outra vez, aos 19. O Peru abriu nova vantagem com Del Solar aos 33 minutos, mas aos 46, Garay arrancou o empate para o Paraguai. O Peru jogou com Ibáñez; Pajuelo, Salazar, José Soto e Jorge Soto (Edson Uribe); Juan Jayo, José del Solar, Muchotrigo e Tempone (Ascoy); Martín Hidalgo e Lobaton (Roberto Olsen). O Paraguai, do técnico Sérgio Markarian, atuou com Tavarelli; Isasi, Daniel Cáceres, Sanabria e Caniza; Struway (Amarilla), Enciso, Morinigo (Garay) e Alvarenga; Virgilio Ferreira e Robles (González).