Peru e Uruguai não saem do 0 a 0 Peru e Uruguai não saíram do empate por 0 a 0 na noite desta terça-feira, pelas Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2006. O resultado foi ruim para os dois times, que assim continuam ameaçados de não garantir a classificação sequer para a repescagem. O time peruano (praticamente eliminado) agora está com 15 pontos, enquanto que o Uruguai chega aos 18 pontos. A partida disputada no Estádio Nacional, de Lima, no Peru, foi bastante fraca, com os dois times tendo muitas dificuldades para criar chances de gols, principalmente pelo fato do Uruguai jogar nos contra-ataques. A melhor chance de gol da partida foi nos acréscimos, aos 47 minutos, quando Diego Forlán errou a finalização estando de frente para o gol.