Peru faz treino secreto em São Paulo Quando o assunto é Seleção a ordem entre os peruanos é manter os brasileiros à distância. E assim foi nesta segunda-feira durante o primeiro treino do Peru para a partida contra o Brasil, quarta-feira, no Morumbi, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. Somente os representantes da imprensa do país tiveram autorização para ultrapassar os portões da Academia de Futebol do Palmeiras e acompanhar as atividades. Os jornalistas locais tiveram que se contentar em aguardar do lado de fora e, ao final do treino, perseguir o ônibus que levou os adversários até a concentração, no hotel Mofarrej Sheraton, região dos Jardins. Longe do gramado, a situação melhorou. Os peruanos esbanjaram simpatia, mas mantiveram a guarda ao serem perguntados sobre estratégia em campo. O técnico Julio Cesar Uribe garantiu que a equipe sequer estava definida, o que só aconteceria nesta terça-feira, após uma visita de reconhecimento ao estádio do Morumbi. Já o zagueiro Olivarez Polanco disse que respeita e é fã do futebol nacional, mas não vai se intimidar por causa disso. "Estamos muito bem e temos grandes chances de ganhar a partida", assegurou. Entre os brasileiros, Romário é o que tem a maior admiração de Olivarez. "Já atuei pelo Tenerife, da Espanha, na mesma época em que Romário jogava no Barcelona. Tivemos vários confrontos e sei o quanto ele é difícil de marcar" admitiu. A equipe peruana só ficou completa na manhã desta segunda-feira, com a chegada a São Paulo, dos jogadores Jayo Legário, do Celta e Mendoza Acevedo, do Brugges, que tinham compromissos na Europa. Os 18 atletas e a comissão técnica almoçaram em uma sala reservada do hotel e evitaram o assédio de curiosos. O cardápio, apesar de simples, tinha opções variadas: arroz, feijão, carnes de boi, peixe e frango, saladas e massa.