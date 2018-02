Peru goleia a Bolívia e lidera grupo do Brasil no sub-17 O Peru goleou a Bolívia por 4 a 1, na noite desta terça-feira, em Riobamba, e chegou à segunda vitória no Campeonato Sul-Americano sub-17, que está sendo disputado no Equador. Na estréia, a equipe havia vencido o Brasil por 2 a 1. No outro jogo desta terça, os anfitriões do torneio venceram o Chile por 1 a 0. Com os resultados, o Peru isolou-se na liderança do Grupo A1, com seis pontos. Bolívia e Equador têm três e Brasil e Chile, que se enfrentam nesta quinta-feira, ainda não pontuaram. O Sul-Americano classifica seis seleções para os Jogos Pan-Americanos do Rio e quatro para o Mundial da Coréia do Sul, ambos neste ano.