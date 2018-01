Peru goleia Paraguai por 4 a 1 A estréia do técnico Paulo Autuori no comando da seleção peruana parece ter trazido não somente sorte, mas a volta do bom futebol e a esperança de disputar uma Copa do Mundo, ausente desde 1982. Neste domingo de madrugada, o Peru venceu o Paraguai por 4 a 1, de virada, e saiu na frente em busca da classificação ao Mundial de 2006. O zagueiro Gamarra abriu o placar aos 24 minutos, mas Solano empatou dez minutos depois. No final do primeiro tempo Mendoza ampliou. Na etapa complementar, Soto e Farfán deram números finais ao jogo.