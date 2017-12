Peru: Pizarro promete quebrar jejum Claudio Pizarro é o principal jogador do Peru, já atiçou o torcedor local ao falar em vitória contra o Brasil, mas ainda tem de superar obstáculo pessoal. O centroavante do Bayern de Munique se transformou na grande esperança de gol da seleção de seu país, mas ainda não marcou nas Eliminatórias para a Copa de 2006. Ele passou em branco tanto na vitória de estréia (4 a 1 no Paraguai) como na derrota por 2 a 1 para o Chile. ?O importante é que temos sistema tático muito bom, que nos permite pensar em vitória?, desconversou o craque, que só fez dois gols nas 16 partidas que disputou na fase de classificação para a Copa de 2002. O grupo convocado pelo técnico Paulo Autuori está quase completo, pois hoje chegaram Roberto Silva e Jorge Soto, ambos do San Luis, do México. Sexta-feira, se apresentam Ibáñez, García, Morán e Bazalar, do Cienciano, que disputa a Copa Sul-Americana. Autuori não tem muito mistério para fazer, apesar da opção por treinos secretos na concentração em Videna. O time mais provável deve ter: Delgado; Rebosio, Galliquio e Hidalgo; Jorge Soto, Ciurlizza, Jayo, Solano e Palacios; Mendoza e Pizarro.