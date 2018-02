Peru quer enfrentar Brasil na altitude nas Eliminatórias Dunga que se prepare. Além da Bolívia e do Equador, a seleção brasileira enfrentará outro adversário na altitude durante as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010: o Peru. Nesta sexta-feira, o novo técnico da equipe, Julio César Uribe, revelou que os jogos contra Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai serão disputados em Cusco, 3.300 metros acima do nível do mar. "Vamos levar para a altitude de Cusco Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai de todas as maneiras", disse Uribe, em entrevista a uma rádio peruana. O Estádio Garcilaso de la Vega, de Cusco, com capacidade para 42 mil torcedores, foi uma das quatro sedes inscritas pelo Peru para sediar jogos das Eliminatórias. Todas as outras partidas, no entanto, devem ser disputadas no Estádio Nacional, na capital Lima. O São Paulo jogou em Cusco em 2006 e se deu bem: venceu o Cienciano por 2 a 0 pela Copa Libertadores da América. Diferente do Santos, que foi eliminado da Copa Sul-Americana de 2003 ao perder do mesmo adversário por 2 a 1. O jogo contra a Bolívia deve ser em La Paz, a 3.600 metros de altitude, e o contra o Equador em Quito, a 2.800 metros.