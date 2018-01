Peru se despede com vitória no Pré-Olímpico O Peru se despediu nesta quarta-feira do Pré-Olímpico disputado no Chile. Na cidade de Coquimbo, a seleção dirigida pelo brasileiro Paulo Autuori derrotou a Bolívia por 3 a 2 e chegou aos 4 pontos. E, como folga na última rodada, não tem mais chances de classificação no grupo B. Os bolivianos, que ainda não marcaram pontos, jogam outra vez na sexta-feira, mas também não têm mais chances de classificação. A última rodada do grupo B, na sexta-feira, servirá apenas para definir o primeiro colocado, que passa direto para o quadrangular final, e as duas seleções que farão a repescagem. A líder Argentina, com 7 pontos, enfrenta a Colômbia, que tem 6. Outro com 6 é o Equador, que joga com a já eliminada Bolívia.