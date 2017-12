Peru supera Uruguai por 3 a 0 na abertura da Copa América

No jogo de abertura da Copa América da Venezuela, o Peru surpreendeu ao derrotar o Uruguai por 3 a 0, na noite desta terça-feira, no Estádio Metropolitano de Mérida. O resultado garantiu ao time dirigido pelo treinador Julio César Uribe os três primeiros pontos do Grupo A da competição, que ainda conta com os donos da casa e com a Bolívia. Os peruanos saíram na frente aos 26 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio pela esquerda, o meia Jefferson Farfán, que atua no holandês PSV Eindhoven, cruzou na área e Miguel Villalta completou para o fundo das redes do goleiro Fabián Carini. Melhor em campo, o Peru ampliou a vantagem aos 23 da etapa complementar. Em nova jogada iniciada por Farfán, o meia lançou Juan Carlos Mariño, que partiu com velocidade, invadiu a área e bateu forte no ângulo esquerdo do camisa 1 uruguaio para marcar um golaço. Nos momentos finais da partida, o Peru chegou ao terceiro, quando Guerrero tabelou com Mendoza e completou para as redes. Na próxima rodada do Grupo A da Copa América, o Peru enfrenta a Venezuela, no sábado, no Estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal. No mesmo dia e local, o Uruguai, que conta com o zagueiro Diego Lugano (ex-São Paulo), tenta a reabilitação diante da Bolívia.