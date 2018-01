Peru superou as expectativas, diz Autuori O técnico brasileiro Paulo Autuori, que dirige a seleção do Peru, lamentou a derrota de ontem por 2 a 1 para o Chile, mas afirmou que o começo da equipe nas eliminatórias superou suas expectativas. Segundo Autuori, o futebol apresentado pelo time mostrou que a conquista de uma vaga para a Copa de 2006 não é um sonho distante. ?Acho que poderíamos ter pelo menos empatado ontem, mas a equipe mostrou que pode chegar longe. O jogo estava até mais fácil do que esperávamos e, por isso, o time relaxou e acabou sofrendo um gol bobo. Fomos penalizados por nossa falta de malícia?, disse o técnico. Na estréia, o peru goleou o Peru por 4 a 1. O ponto forte da seleção peruana, segundo o treinador, foi a maturidade que demonstrou mesmo saindo atrás no placar nos dois jogos. ?Antigamente, se sofríamos um gol, tudo desmoronava. Vimos que neste aspecto houve evolução. Além disso, tivemos mais consistência defensiva. Os adversários não tiveram chances claras, saindo a todo momento na cara do gol e penetrando em nossa defesa, como acontecia em anos anteriores?, analisou. Paulo Autuori vai se reunir esta semana com os dirigentes da federação peruana para definir qual será o adversário do amistoso do dia 12 de outubro e começar a traçar os planejamentos para enfrentar o Brasil, pela terceira rodada das eliminatórias, em novembro.