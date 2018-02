Peru suspende Pizarro, Farfán e dois outros jogadores O Peru suspendeu quatro jogadores, incluindo o atacante do Chelsea Claudio Pizarro, por indisciplina durante a concentração para a partida no mês passado contra o Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo de futebol. Pizarro, seu colega da liga européia Jefferson Farfán, do PSV Eindhoven, junto ao defensor Santiago Acasiete e ao atacante Andrés Mendoza, foram banidos da seleção provisoriamente para mais investigações, informou a Federação Peruana de Futebol (FPF). A decisão foi tomada após denúncias relacionadas a jogadores em atos de indisciplina, que teriam se envolvido com "álcool e mulheres" durante o período de concentração da equipe. "A análise da informação disponível nos permitiu determinar que há indicações e dúvidas sobre a conduta em diferentes níveis de gravidade e, portanto, de responsabilidade e culpa", relatou a FPF em um comunicado. A federação peruana acrescentou que a investigação foi ocasionada por um relato levado ao ar por um programa de televisão, e a decisão de suspender os jogadores foi baseada em informações fornecidas por funcionários do hotel no qual o time estava hospedado. "O hotel nos deu valiosas informações, embora infelizmente tenha se recusado a dar declarações oficiais e por escrito", disse a FPF. O Peru empatou com o Brasil em 1 x 1 em 18 de novembro e sofreu uma humilhante derrota de 5 x 1 contra o Equador três dias depois, quando Farfán foi excluído da escalação inicial. A seleção peruana, que ocupa o penúltimo lugar nas eliminatórias, não participa de uma Copa do Mundo desde 1982. (Por Jean Luis Arce)