Peru também quer sediar Copa de 2014 O governo e a federação de futebol da Bolívia apóiam a proposta do Peru de apresentar candidatura, junto com Colômbia, Equador e Venezuela, para organizar o Mundial de 2014. Se o rodízio sugerido pela Fifa for seguido à risca, a competição nessa data caberá à América do Sul, depois de passar pela Ásia (2006), Europa (Alemanha, em 2006) e África (2010). O Brasil, porém, desponta como favorito a anfitrião.