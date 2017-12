Peru vence Chile e sai da lanterna O Peru venceu o Chile por 2 a 1 no início da madrugada desta quinta-feira e não é mais lanterna das Eliminatórias Sul-Americanas. Com a vitória, somou três pontos, chegando aos 13, embolando a classificação. A última colocação agora é da Bolívia, que tem 10 pontos. Os gols do jogo foram todos no segundo tempo: Farfan, aos 11 minutos e Guerrero, aos 40 minutos, ambos para o Peru. Gonzales, aos 45 minutos, descontou para os chilenos.