Peru vence México e se classifica A seleção do Peru venceu o México por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, em Cali, e garantiu sua classificação para a próxima fase da Copa América. A partida, válida pelo Grupo B, foi disputada no estádio Pascual Guerrero. O único gol da partida foi marcado por Robert Holsen, aos 2 minutos do segundo tempo. As duas equipes terminaram a partida com 10 jogadores, depois das expulsões do peruano Darío Muchotrigo e do mexicano Borguetti. O México, que terminou a fase com 4 pontos, já estava classificado. A seleção do México se mostrou mais agressiva desde o início. Com um bom toque de bola e rapidez nos contra-ataques, os mexicanos dominaram a partida. Os peruanos, por sua vez, se fecharam na defesa e arriscavam pouco no ataque. O primeiro tempo terminou sem abertura de contagem. O México começou melhor o segundo tempo e criou uma chance logo no primeiro ataque, mas a resposta do Peru foi imediata. Num contra-ataque rápido, o centroavante Lobaton recebe na intermediária e lança Holsen que, mesmo pressionado tocou no canto esquerdo do goleiro. O México reagiu e voltou a dominar. Criou boas chances para marcar - duas delas com Borguetti - mas errou nas finalizações.