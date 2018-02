Peru vence Uruguai em Montevidéu Mesmo jogando no estádio Centenário, em Montevidéu, o Peru conseguiu uma grande vitória sobre o Uruguai, por 3 a 1, nesta terça-feira à noite. Com o bom resultado, a seleção peruana, dirigida pelo brasileiro Paulo Autuori, chegou aos 8 pontos nas Eliminatórias para a Copa de 2006, enquanto os uruguaios seguem com 7. O Peru abriu o placar logo aos 13 minutos, com Solano. Aos 19, Pizarro ampliou para os peruanos. Em seguida, a situação ficou ainda mais complicada para o Uruguai, já que Sorondo foi expulso aos 31. Assim, na segunda etapa, Farfán fez mais um para o Peru, aos 17 minutos. Depois, aos 26, Forlán ainda marcou o gol de honra do Uruguai, que estreava o técnico Jorge Fossati.